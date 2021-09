Mulheres são filmadas brigando na balsa do Magic Kingdom no Walt Disney World

Duas mulheres foram filmadas brigando durante um passeio de balsa no Magic Kingdom em Orlando. A gravação, que foi compartilhada no Instagram, começou depois que a briga já tinha iniciado.

Segundo reportagem do Daily Mail, nas imagens é possível ver uma mulher perseguindo outra perto de um casal com seus dois filhos. As famílias que também estavam embarcadas na balsa se protegeram enquanto as mulheres trocavam gritos.

O motivo da briga não ficou claro, mas um usuário do Twitter alegou que os ânimos se exaltaram durante a última balsa que levava os visitantes de volta ao parque. Enquanto as mulheres gritam, é possível ver na imagem uma criança visivelmente horrorizada.

Pouco tempo depois, outra briga, mais violenta, começou. Uma jovem bateu violentamente em uma garota que estava arrumando a mochila. A garota atacada, por sua vez, revidou desferindo golpes utilizando a mochila para agredir a mulher.

Neste momento, uma das mulheres envolvidas na primeira confusão tentou se aproximar das mulheres que se agrediam para separá-las.

Briga em atração do Magic Kingdom foi compartilhada nas redes sociais

Conforme a confusão se desenrolava, espectadores espantados tentavam se afastar.

O vídeo foi originalmente compartilhado pela usuária Anna Chisam em seu Instagram. A publicação foi replicada em diversas redes sociais. No Twitter, o registro compartilhado pelo usuário @ anthraxxx781 já conta com mais de 8.000 visualizações.

Usuários comentaram sobre o ocorrido: “O que está acontecendo na Disney? Por que a garota de máscara levou um soco? Ela com certeza não esperava por isso”, disse um usuário.

Busy day at Magic Kingdom



Fight breaks out on ferry pic.twitter.com/fSOARxVDNI — Walt Disney World Parks (@disneytiktok) September 5, 2021

“Horrível ver aquela pobre menininha parada no meio de tudo isso, parecendo tão assustada. Vergonhoso!”, declarou outro.

A balsa em que ocorreu a confusão leva os visitantes pela Lagoa dos Sete Mares até o Magic Kingdom, e conta com a presença de seguranças do parque. A causa da briga ainda é desconhecida, mas soube-se que esse não foi o único incidente registrado no parque neste final de semana.

Confira também:

No sábado a Ilha Tom Sawyer foi supostamente fechada e evacuada perto das 18 horas, quando os visitantes alegaram ter visto um homem com uma machadinha e roupa camuflada. Outros alegaram que o machado era um objeto cenográfico removido de uma das atrações por um adolescente, que foi preso.

Não foram divulgados mais detalhes sobre os incidentes.