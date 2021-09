Cães e gatos resgatados do Afeganistão chegam ao Reino Unido

Animais viajaram no porão de uma aeronave e não ocuparam nenhum espaço que pudesse ser usado por humanos.

Cerca de 150 animais de um abrigo para animais abandonados em Cabul chegaram ao aeroporto de Heathrow, em Londres. Os animais, na sua maioria cães e gatos, estavam no abrigo criado pelo ex-militar da Marinha Britânica Paul “Pen” Farthing. Os animais foram transportados em um vôo fretado no domingo, 29 de agosto.

Conforme divulgou a BBC no dia 1 de setembro, os animais voaram no porão de uma aeronave e não ocuparam nenhum espaço que pudesse ser usado por humanos. A diretora do abrigo, Lorraine Edwards, transportou os últimos animais e viajou de Cabul até a Inglaterra com eles. “Esses animais foram resgatados da rua e ofereceram o precioso presente de companhia e conforto aos nossos soldados. Apesar da longa jornada, eles estão em ótimas condições e, após quatro meses de quarentena, receberão as novas casas maravilhosas que merecem”, disse ela.

O abrigo de Pen Farthing montou o abrigo de animais Nowzad Dogs na capital afegã, resgatando cães, gatos e burros, depois de servir no país em meados dos anos 2000. Ele passou as semanas de agosto fazendo campanha para conseguir transportar seus funcionários e animais para fora do Afeganistão, mas só conseguiu retirar os animais.

Ele disse que não descansaria até que os 68 funcionários que ainda estavam em Cabul estivessem a salvo.

De acordo com as informações da BBC, o último vôo britânico deixou o Afeganistão no sábado passado, 28, encerrando o envolvimento militar do Reino Unido de 20 anos no país. Mais de 15.000 pessoas foram retiradas pelo Reino Unido desde 14 de agosto.