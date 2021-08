Após trocarem cartas de amor, mulher se casa com o assassino de seu irmão

Crystal Strauss se casou com o homem condenado pela morte de seu meio-irmão adolescente. Ela e John Tiedjen se apaixonaram após trocarem cartas enquanto ele estava na prisão. O homem foi liberado sob fiança após cumprir mais de 30 anos de reclusão pelo assassinato de Brian McGary no ano de 1989.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Tiedjen confessou ter assassinado Brian, morto a tiros aos 18 anos, mas disse ter agido em legítima defesa, sem ter planejado assassinar o rapaz.

Crystal, que mora em Cleveland, Ohio, disse ter começado a escrever para Tiedjen como uma tentativa de colocar um ponto final no assunto e esclarecer a morte de seu irmão. Eles rapidamente se apaixonaram de decidiram se casar.

A mulher diz não ver problemas em se casar com o homem que cumpriu pena de 30 anos pelo assassinato de seu meio-irmão.

O amor dos dois surgiu após trocarem cartas

Em entrevista, Crystal declarou “Eu o amo, obviamente. Se eu não o amasse, não estaria aqui com ele. Nós vamos superar isso. Vai ser um desafio, não temos dúvida sobre isso”.

Tiedjan disse que eles foram feitos para ficar juntos. “Eu a amo de todo o coração. Não penso em mais ninguém e quero estar com ela a vida toda. Respondi-lhe uma carta e disse que não fui eu (que o matei)”.

John tinha 25 anos quando McGary foi encontrado morto no apartamento que os dois dividiam. Ele cumpriu 32 anos pelo assassinato, mas sempre manteve sua inocência. A princípio, o homem disse que Brian cometeu suicídio, mas mudou a versão posteriormente alegando legítima defesa e não se levar de nada do que aconteceu na noite do crime.

Crystal acredita que estava enganada sobre John ter assassinado seu irmão, e disse que irá apoiá-lo no tribunal. “Eu não tive queimaduras de pólvora, nenhum resíduo de arma de fogo, nenhum sangue, nenhum corte, nenhum arranhão, nada em mim ou em minhas roupas”, declarou John.

Conforme relatos, o sangue de McGary foi encontrado no cano do rifle, sugerindo que ele foi baleado à queima-roupa. No entendo, o Promotor acredita que ainda possui um caso sólido contra John.