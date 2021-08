Mulher joga recém-nascido pela janela de maternidade; pais da criança dizem tê-la perdoado pela morte do filho

Um casal em profundo sofrimento diz ter perdoado uma mãe que jogou seu filho pela janela da maternidade apenas uma hora após seu nascimento. Viktoria Ivanova havia acabado de dar à luz seu filho Volodya, em uma maternidade russa na cidade de Sterlitamak quando a mulher se aproximou de sua cama e jogou o bebê pela janela.

A suspeita, Alina Araslanova, de 29 anos, tinha dado à luz sua segunda filha no início da noite quando a equipe do hospital a viu caminhar em direção a cama de Viktoria. Ela agarrou o bebê e o jogou pela janela. O recém-nascido morreu na hora após atingir o chão.

Conforme reportagem do The Mirror, a mídia russa noticiou que Alina havia passado por um período de tratamento em um hospital psiquiátrico para tratamento da depressão.

Pais dizem perdoar mãe que jogou recém-nascido pela janela

O marido de Viktoria declarou em entrevista que eles perdoaram Alina e não desejam vê-la punida. Ele disse que o casal “aceitou” o ocorrido e deseja que ela “viva sua vida feliz”.

O casal estava na maternidade para o nascimento de seu terceiro filho. O pai do bebê morto declarou que “É a nossa vontade, minha e de minha esposa, que essa mulher seja perdoada, não queremos puni-la. Aceitamos tudo, não queremos que ninguém seja punido”, reforçou.

A polícia segue investigando o caso, que aconteceu na última segunda-feira. As motivações para o crime ainda não foram esclarecidas.

Os responsáveis pela investigação afirmaram por meio de uma nota que diversas medidas investigativas foram iniciadas com a finalidade de apurar as circunstâncias do crime, bem como as razões que levaram a ele.

Alina foi submetida a um exame psiquiátrico. Seus filhos estão sob os cuidados das autoridades.