Mãe acredita que assassino da filha guardou partes do corpo da vítima como lembrança do crime

No ano de 2003, Becky Godden-Edwards foi assassinada pelo taxista Christopher Halliwell, que foi condenado a 13 anos de prisão. No entanto, sua mãe acredita que o caso ainda não terminou. Quando o corpo de Becky foi entregue à família algumas partes estavam faltando. Sua mãe acredita que o assassino tenha mantido pés, mãos e cabeça da mulher como um troféu.

Becky foi estrangulada até a morte pelo taxista que escapou da justiça por anos, mesmo após confessar o crime e levar a polícia até o corpo. O homem também foi responsável pelo assassinato de Sian O’Callaghan, de 22 anos, em 2011.

Halliwell admitiu o assassinato de Becky enquanto estava sob investigação pela morte de Sian. No entanto, um juiz determinou que os policiais não seguiram o protocolo para solicitar sua prisão. O erro causou um escândalo na polícia levando à renúncia de um dos detetives superintendentes.

Mãe acredita que assassino tenha guardado partes do corpo como lembranças do crime

Quando Karen, mãe de Becky, deu permissão para um agente funerário abrir a caixa contendo os restos mortais de sua filha, ela afirmou que o conteúdo não correspondia com o que a polícia disse que deveria ser.

Ela agora deseja descobrir o que aconteceu com as partes faltantes do corpo de sua filha para poder enterrá-la ao lado de seu falecido marido. “Becky deveria estar em um túmulo. Há pedaços dela por todo lugar e não sabemos onde ela está. É um comportamento nojento e vergonhoso. Tem sido um pesadelo, uma coisa após a outra”.

A mulher ainda reforçou a importância do apoio de sua família neste momento. “Eu entendo que há outras coisas acontecendo e a polícia está lutando com os recursos que tem, mas minha filha precisa ser colocada para descansar, eu preciso finalizar isso”, apela a mulher.

Na matéria, publicada pelo The Mirror, ela também informa que em 2018 a polícia designou alguém para investigar o desaparecimento das partes do corpo de Becky, mas a investigação ainda não avançou.

Apesar de todos os esforços, Karen acredita que o real paradeiro dos restos mortais de sua filha esteja guardado em segredo por seu assassino. “Isso deixa apenas uma opção: Halliwell. Ele guardou estas partes como troféus? Sabemos que ele voltou ao local várias vezes”.

Um porta-voz da polícia de Wiltshire declarou estar ciente das preocupações de Karen. “Estamos trabalhando para investigar essas preocupações e garantir que a Sra. Edwards seja atualizada”.