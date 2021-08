VÍDEO: Explicam como fugir de serpente marinha mortal e que pode se apaixonar por você

A maioria das espécies de cobras marinhas são venenosas e as cobras do mar verde-oliva (Aipysurus laevi) são conhecidas por nadar até os mergulhadores e até mesmo se enrolar neles.

O comportamento é assustador, já que sua mordida é mortal. No entanto, pesquisadoras descobriram a razão deste comportamento e como as pessoas devem agir nesses casos.

De acordo com um estudo divulgado no Scientific Reports, estes animais tendem a se aproximar dos mergulhadores com mais frequência durante a temporada de reprodução, que ocorre durante os meses de inverno do hemisfério sul, entre maio e agosto.

Foi constatado que as cobras machos nadam muito mais em direção aos mergulhadores do que as fêmeas, pois são motivados por impulsos sexuais.

Eles se “apaixonam” por humanos porque confiam apenas na visão – e ela não é muito boa no seu caso

Uma possível explicação é que os machos desta espécie são um pouco menores do que as fêmeas e precisam estar mais motivados para encontrar e garantir uma parceira. E às vezes esse entusiasmo pode levá-los a procurar o amor no lugar errado.

Confira mais:

“Na verdade, ele é apenas um cara apaixonado à procura de uma namorada e cometendo um erro muito bobo”, disse o pesquisador Rick Shine.

Como são rápidas na água, é impossível escapar delas, sendo melhor também evitar confrontá-las com golpes, pois isso irá deixá-la agressiva. O melhor a se fazer é deixar que a serpente se aproxime e deslize em você – algumas podem chegar até a lamber os mergulhadores.