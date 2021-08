Um vídeo registrou recentemente um impressionante fenômeno meteorológico que assustou moradores nos Estados Unidos.

Trata-se de uma forte tempestade elétrica, fenômeno caracterizado pela presença de raios e seus efeitos sonoros na atmosfera terrestre.

A tempestade foi capturada, há poucos dias, no Aeroporto Internacional Hobby, ao sul de Houston, no estado americano do Texas, como detalhado pelo site CNN.

O vídeo foi gravado pelo jornalista Francisco Villalobos, que registrou os chocantes relâmpagos, apesar de estar no verão.

Vídeo registra impressionante fenômeno meteorológico que assustou moradores; assista

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 50 mil visualizações no Twitter. Confira vídeo:

Hace unos instantes en el aeropuerto internacional Hobby al sur de Houston, Tx. pic.twitter.com/HP2yfDM5hm — 🇲🇽Francisco 🇩🇰🚀🇩🇰Villalobos 🇺🇸 Limon 🎤🎥 (@fvreporter) August 13, 2021

