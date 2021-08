Buquê de flores com mais de 1800 anos é descoberto sob a pirâmide de Teotihuacan

Quatro buquês de flores foram descobertos 15 metros abaixo do templo destinado ao deus Quetzalcóatl, em uma pirâmide nas ruínas da cidade mexicana de Teotihuacan. Os arqueólogos fizeram a descoberta enquanto exploravam um dos túneis sob a pirâmide. Acredita-se que as flores eram oferendas ao deus Quetzalcóatl, também conhecido como ‘Serpente Emplumada’.

Conforme notícia divulgada pelo Daily Mail, Quetzalcóatl foi um deus importante na antiga Mesoamérica, região histórica que incluía México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e a região norte da Costa Rica.

A crença é de que essa divindade tenha fornecido o milho à humanidade, sendo responsável pela criação da humanidade. Sergio Gómez, arqueólogo do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, disse que os caules estão em boas condições e ainda amarrados com os cordões de algodão originalmente utilizados.

“Ao todo são quatro buquês de flores em muito bom estado, ainda amarrados com cordas”, afirmou Gómez. “Este é um achado muito importante porque revela parte dos rituais realizados neste lugar”.

Achados arqueológicos em Teotihuacan

Gómez também afirma que é cedo para determinar qual tipo de oferenda eram os buquês. “Embora não saibamos a data exata em que foram depositados, porque acabamos de retirá-los, eles devem ser muito antigos e corresponder às primeiras fases da cidade, entre 1800 e 2000 anos atrás”, explicou o arqueólogo.

Ele trabalha nos estudos da região há quase 12 anos, vasculhando solos antigos, rochas e pirâmides em busca de pistas sobre o passado histórico dessa região. A cidade de Teotihuacan fica a quase 50 Km ao norte da Cidade do México.

Confira também:

Ela é composta por duas enormes pirâmides representando o sol e a lua, e um labirinto de palácios, templos, casas, oficinas, mercados e avenidas. Acredita-se que ela tenha sido construída por volta do ano 100 a.C.

As flores localizadas foram o primeiro material botânico intacto encontrado no local. “É muito relevante poque nos dá indicações da flora utilizada para fins rituais”, informa Gómez.

Em 2011 ele também descobriu outras oferendas na base da pirâmide, incluindo restos de animais, estatuetas humanas e uma máscara verde assustadora utilizada em rituais há 2000 anos. A máscara foi esculpida em uma única pedra de jade e é a única de seu tipo a ser descoberta nas ruínas de Teotihuacan.