Professor é acusado de canibalismo

Um professor do ensino médio está sendo julgado por assassinato e canibalismo em Berlim após supostamente matar um homem, comer partes de seu corpo e espalhar seus ossos em diversos pontos da cidade. O professor, que leciona matemática e química, foi identificado como Stefan R, 41 anos. Ele teria conhecido a vítima em um site de relacionamentos no ano passado.

Conforme noticiado pelo The Mirror, ele está sendo acusado de matar Stefan T, 43 anos. Durante o julgamento, o suspeito manteve-se quieto e imóvel enquanto a acusação era lida. A equipe jurídica disse que o homem não se pronunciará sobre as acusações.

Para a promotoria que acompanha o caso, o crime teve motivação “sexual sádico-canibal”, uma vez que o suspeito supostamente comeu partes do corpo desmembrado da vítima.

Amigos de Stefan T relataram seu desaparecimento depois de ele não voltar para casa. Dois meses depois foram encontrados ossos de uma perna humana por um passeador de cães. Os testes confirmaram que eram os restos mortais de Stefan T.

Assassinato e canibalismo

Com a confirmação de que os restos mortais eram de Stefan T, os policiais iniciaram uma investigação de assassinato. Para isso, contaram com cães farejadores que auxiliaram na busca por toda a cidade.

Uma investigação revelou que Stefan R expressou interesse em canibalismo tendo pesquisado fóruns sobre o assunto na internet. Outras pesquisas mostram que eles se conheceram em um portal para relacionamentos online.

Confira também:

No apartamento do acusado foram localizadas facas e serras que teriam auxiliado no crime. Também encontraram vestígios de sangue e quilos de produtos químicos.

O julgamento deste caso acontece cerca de 20 anos depois de um outro caso de canibalismo ter virado manchete na Alemanha. O caso, conhecido como “Canibal de Rotenburg”, envolveu um técnico de informática condenado a prisão perpétua após comer parcialmente um homem. Ele teria feito um anúncio online procurando alguém “pronto para abate e consumo”.