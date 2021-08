Vídeo impressionante registra momento em que ‘gangues’ rivais de macacos invadem cidade e começaram a brigar; assista

O trânsito foi interrompido em uma cidade na Tailândia, nesta semana, depois que gangues rivais de macacos rivais começaram a brigar por comida.

Os macacos geralmente dependem dos turistas para lanches, mas os bloqueios covid-19 costumam deixá-los com fome, como detalhado pelo site The Washington Post.

“Com a saída dos turistas, eles estão mais agressivos, lutando contra os humanos por comida para sobreviver”, disse um veterinário local.

“Eles estão invadindo prédios e forçando os moradores a fugir de suas casas.”

Vídeo impressionante registra momento em que ‘gangues’ rivais de macacos invadem cidade e começaram a brigar

Ainda de acordo com as informações, Lopburi, localizada a cerca de 95 milhas ao norte de Bangkok, é conhecida por sua grande presença de macacos.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

As autoridades tentaram controlar a população com esforços de esterilização, mas os moradores locais dizem que têm sorte de os animais ocuparem sua cidade. Confra:

Com informações do site The Washington Post.

