Imagens mostram pela 1ª vez sucuri que sempre volta para tomar sol no mesmo lugar; lago de hotel fica no Pantanal

Uma sucuri foi flagrada tomando sol dentro de um lago de um hotel no Pantanal, em Mato Grosso do Sul.

O fotógrafo, Victor Ramalho, conseguiu fazer as imagens da cobra pela primeira vez, mas conta que ela sempre aparece neste lugar e muitas pessoas ficam encantadas.

De acordo com o G1, o animal mede aproximadamente 2,5m e permanece tranquilo mesmo na presença das pessoas.

O jovem autor das belas fotos trabalha há 5 meses em um porto do hotel Passo do Lontra, as imagens viralizaram nas redes sociais agora, mas foram clicadas há duas semanas.

Ele conta que é proibido alimentar o animal e interferir de qualquer forma em seu curso, mas sempre é possível contemplar cenas como essa.

Vídeo de sucuri já se tornou viral internacionalmente

Um vídeo que mostra uma sucuri, também chamada de anaconda, já se tornou viral internacionalmente. O animal foi gravado na beira de um rio brasileiro por um pescador e publicado no canal Dicas de Pescador, do especialista em pesca esportiva Carlos Pancieri.

Como as cobras são animais de sangue frio, ela absorve o calor do ambiente e pode buscar um lugar ao sol para manter sua temperatura.

Apesar de deslocar-se no solo, a sucuri apresenta hábitos aquáticos e é comum vê-las perto de pântanos, rios e lagoas. Seus olhos e narinas são localizados no alto da cabeça para que ela possa ver e respirar enquanto nada.