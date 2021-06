Vídeo impressionante registra momento em que bando de javalis invade praia turística e assusta frequentadores

Um vídeo impressionante registrou o momento em que um bando de javalis invade uma praia turística e assustou frequentadores.

Como revelado, o pequeno registro foi compartilhado recentemente no YouTube.

Nas imagens, é possível ver como o grupo de animais passeia tranquilamente pela praia.

O aparecimento de javalis nas zonas costeiras e principalmente em praias é um fenômeno cada vez mais frequente com a chegada do verão.

Vídeo registra momento em que bando de javalis invade praia turística

O pequeno vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o momento ocorreu na Polônia. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

