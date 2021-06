Vídeos e imagens fortes após captura de serial killer do DF se tornam virais; polícia tentou negociar

Após uma busca que durou 20 dias e envolveu uma força-tarefa de mais de 270 policiais, Lázaro Barbosa, de 32 anos, morreu nesta segunda-feira (28) quando baleado pela polícia.

De acordo com o Metrópoles, o acusado de matar uma família no Distrito Federal e balear outras cinco pessoas numa série de assaltos em chácaras na capital do país e em Goiás, foi morto durante confronto com forças policiais em uma mata nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO).

Vídeos que mostram agentes levando Lázaro a uma ambulância e chegando ao hospital contém imagens fortes e começam a circular nas redes sociais.











A ex-mulher de Lázaro Barbosa foi levada esta manhã para a Delegacia Regional da Polícia Civilm onde prestou depoimento por uma hora e deixou o local em um carro. A força-tarefa recebeu a denúncia de que Lázaro estava na casa dela em Águas Lindas de Goiás.

“Quando a polícia chegou, tentou negociar com ele, falaram: ‘Lázaro, conversa com a gente, vamos negociar’. Mas ele correu para o mato”, disse um morador à TV Anhanguera.

Confira mais:

Os vizinhos disseram que a ex-companheira de Lázaro chegou a correr com ele para a mata durante a fuga e que no último sábado (26), o fugitivo esteve na mesma casa, porém os policiais não chegaram para averiguar a denuncia.

A defesa do fazendeiro, de 74 anos, e um caseiro, de 33, suspeitos de ajudar o criminoso a fugir dos policiais, alega inocência e que Lázaro dormiu na propriedade por cinco noites, mas não foi denunciado antes por medo.

Após a audiência de custódia, o funcionário investigado recebeu liberdade provisória, mas a prisão do idoso foi mantida.