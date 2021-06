Último vídeo mostra Lázaro Barbosa vivo saindo de mata antes de confronto com a polícia

Após 20 dias de buscas incessantes, Lázaro Barbosa, conhecido como o “serial killer do DF” morreu baleado em um confronto com a polícia em Águas Lindas (GO), nesta segunda-feira (28/06). O corpo do homem de 32 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia (GO).

O corpo de Lázaro Barbosa segue para o IML de Goiânia-GO. O maníaco que estava sendo caçado há 20 dias, foi morto em uma troca de tiros com a polícia no estado do Goiás, nesta segunda-feira (28/06). (Imagens: Reprodução redes sociais) pic.twitter.com/vLbMpKBaYC — Douglas Protázio (@douglasprotazio) June 28, 2021

De acordo com o Douglas Protázio, fundador do Diário de Ceilândia, uma câmera de segurança capturou o último vídeo de Lázaro Barbosa vivo saindo de uma e mata, às 20h25 do último domingo (27/06).

Uma câmera de segurança flagrou o instante em que Lázaro Barbosa sai de uma área de mata, às 20h25 deste domingo (27/06), em Águas Lindas-GO. O criminoso foi morto nesta segunda-feira (28/06), após uma troca de tiros com a polícia. pic.twitter.com/1AcpPahiiF — Douglas Protázio (@douglasprotazio) June 28, 2021

Imagens do corpo de Lázaro circulam pela Internet e foram avaliadas pelo perito Nelson Massini, professor titular de Medicina Legal da UERJ, que identificou mais de 20 disparos, possivelmente todos efetuados a distância em regiões do tórax e cabeça, segundo o portal Extra.

É importante recordar que apenas o laudo oficial poderá apontar exatamente o número de vezes que o foragido foi alvejado.

Confira mais:

Uma tia de Lázaro, moradora de Barra do Mendes, cidade natal do criminoso, contou que soube da morte do sobrinho pela televisão.

“A gente já sabia o final dele, depois de tudo isso, mas a gente fica abalada do mesmo jeito. Ele aprontou muito, cometeu crimes, mas é do nosso sangue. Em um momento da vida ele foi uma pessoa querida, então a gente sente”, disse em entrevista ao G1.