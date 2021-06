Vídeo registra violenta explosão com ‘bola de fogo gigante’ em posto de gasolina que assustou moradores

Um vídeo registrou uma impactante explosão, gerando uma ‘bola de fogo gigante’, em um posto de gasolina na Rússia.

De acordo com informações do site Infobae América, a explosão ocorreu nesta segunda-feira na região da Sibéria.

Nas imagens, é possível ver o momento violento, que assustou moradores de Novosibirsk.

Como revelado, o acidente acabou gerando explosões com nuvens em forma de cogumelo.

Vídeo registra impactante explosão com ‘bola de fogo gigante’ em posto de gasolina na Sibéria

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, 25 pessoas ficaram feridas. Confira vídeo impressionante divulgado no Instagram:

Em atualização

