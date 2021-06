Vídeo que mostra batalha de cobra grande contra mulher que tentava capturá-la com as mãos se torna viral

Enquanto algumas pessoas fogem de animais como as cobras, outras estão dispostas a enfrentá-las com as mãos “limpas”. Esta semana, um vídeo se tornou viral ao mostrar como uma mulher inicia uma batalha contra o réptil para poder capturá-lo.

De acordo com o India Today, o incidente ocorreu em 21 de maio de 2021 enquanto algumas pessoas viajavam por uma estada. Os curiosos logo avistaram uma mulher tentando capturar uma cobra que lutou bastante para manter a liberdade.

Na gravação é possível ver como o animal se defende com força e se enrola no corpo da mulher: “Estávamos na rua quando vimos uma mulher tentando pegar uma cobra grande. Decidimos parar para gravar esse momento”, explicaram ao Viral Hog.

As imagens foram gravadas em Viet Tri, no Vietnã, que serve de território para diversas espécies de cobras. Em algumas vilas, as pessoas caçam cobras a gerações, sejam elas venenosas ou não.

Confira mais:

Nestes locais, os moradores elaboram pratos que são servidos também em restaurantes. As receitas chamam a atenção principalmente dos homens que as consideram como um alimento afrodisíaco final que aumenta sua força e virilidade.

Um vídeo popular no YouTube mostra como alguns jovens capturam uma enorme píton com o objetivo de comê-la depois.