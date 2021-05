Vídeo registra momento em que fenômeno estranho toma conta do céu e intriga moradores

Um vídeo registrou o momento em que um fenômeno estranho toma conta do céu e intriga moradores no Chile.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (27) no município litorâneo de San Antonio, como detalhado pelo site T13.

O acontecimento impressionante trata-se de uma tsunami de nuvem, que é considerado comum pelos especialistas.

Como revelado, se trata do “avanço muito acelerado de uma camada de nuvens, raramente é visível”.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o fenômeno intrigou moradores da região. Confira o vídeo compartilhado no Instagram:

Com informações do site T13

