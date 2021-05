Vídeo de jovem brincando com uma das cobras mais venenosas do planeta impressiona as redes sociais

A Índia é o habitat de uma das cobras mais venenosas do planeta, a cobra-rei. Lá muitas pessoas se arriscam a manipulá-las para fazer truques, por mais que sua picada seja mortal. Esta semana, uma jovem indiana se tornou viral nas redes sociais ao publicar vídeos corajosos enquanto brinca com espécie perigosa.

De acordo com o portal India.com, a jovem identificada como Shweta, manipula esses animais como hobby e publica as imagens em seu Instagram, que acumula diversos seguidores curiosos e impressionados com suas habilidades.

É importante recordar que o veneno da cobra-rei não é o mais poderoso entre as cobras peçonhentas. No entanto, a quantidade de neurotoxina que elas podem liberar em uma única mordida é o que as torna temidas, já que podem matar até 20 pessoas ou um elefante, segundo a National Geographic.

Após uma picada, o coquetel venenoso afetará os centros respiratórios do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca.

As cobras-rei são conhecidas como a espécie preferida dos encantadores de serpentes. Isso acontece porque ela é surda e se guia pelas vibrações do solo. Um dos métodos mais usados para “encantar as serpentes” é condicionar a cobra com dor para não atacar quem a manipula e expô-la exausta a situações em que fique na defensiva.

Na comunidade Samvara em Korba, na Índia, é uma tradição presentear os noivos com cobras, pois os aldeãos ganham a vida capturando estes animais e trabalhando como encantadores de serpentes.

Confira mais:

De acordo com o portal Bansal News, as pessoas da comunidade vivem em situações precárias e sem oportunidades, com cerca de 20 famílias residindo em lugar onde não existem outros empregos, saneamento básico ou casas seguras.

“A cobra é apenas um brinquedo para todas as crianças que vivem na comunidade. (…) Eles dependem apenas de cobras para trabalhar, é sua profissão ganhar dinheiro mostrando cobras e quando o casamento ocorre nesta comunidade, 7 cobras venenosas são dadas como dote para que o marido e a esposa possam ganhar a vida”, explica o jornal.