Um vídeo registrou o momento em que banhistas tentam salvar um tubarão desorientado em uma praia movimentada na Austrália.

A gravação impressionante foi compartilhada pelo canal ‘ViralHog’, com quase 900 mil inscritos, no YouTube.

“Eu estava nadando na praia quando um grande tubarão foi avistado nadando na costa e encalhou”, detalhou um nadando.

A situação aconteceu neste domingo (4). Apesar das tentativas, o tubarão continuou a nadar próximo da baía movimentada.

Ainda de acordo com as informações, logo depois do vídeo, foi chamada às autoridades locais para apoiar a situação.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários.

O momento aconteceu no estado australiano de ‘New South Wales’. Confira o vídeo compartilhado no YouTube:

