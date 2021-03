Jovem gasta mais de 200 mil reais para ficar com rosto igual a filtro de Instagram; confira o resultado

Para muitas pessoas, usar os filtros do Instagram já se tornou parte da rotina. Com as suas milhares de opções disponíveis, as pessoas que os utilizam acabam aplicando nas mais distintas finalidades, podendo ser para: entretenimento, embelezamento, entre outros.

Embora os filtros para muitos sejam um divisor de opiniões, a verdade é que há indivíduos que já não conseguem viver sem.

Mas e se disséssemos que um jovem de 24 anos gastou uma alta quantia para ficar com o rosto semelhante ao de um filtro disponível nesta rede social, você acreditaria?

Bom, caso tenha dúvidas, este é um fato que recentemente foi divulgado nas redes, no qual um rapaz, conhecido como Levi Jed Murphy, gastou a quantia de $ 41.600 — o equivalente a R$ 225.090, cotação de 20/03/2021, às 17h21 — em procedimentos estéticos para ter o rosto igual a um dos filtros do Instagram.

Esta é a lista completa de procedimentos realizados por Levi:

Rinoplastia;

Dentes;

Preenchimento nos lábios, bochechas, mandíbula e queixo;

Lifting de lábios;

Alteração para ter “olhos de gato”.

Em entrevista, Murphy contou mais sobre o motivo dos cirurgias: “O Instagram colocou um filtro onde mostra como você ficaria depois de uma cirurgia plástica e eu adorei o que vi”, contou.

Ficou curioso e quer ver qual foi o resultado? Confira abaixo (Com Mega Notícias).

Reprodução - Mega Notícias

