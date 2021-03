Vídeo mostra misterioso anjo de gelo que apareceu em lago nos Estados Unidos

Em meio às baixas temperaturas causadas pelas fortes nevascas que atingiram vários estados dos Estados Unidos, um fato curioso chamou a atenção das pessoas.

De acordo com o portal News Beezer, a figura de um anjo de gelo apareceu misterioso no lago Galien, na cidade de New Buffalo, em Michigan.

Enquanto alguns se assombram afirmando que esta foi uma obra da natureza, outros apontam que a imagem foi esculpida por mãos humanas no local.

ATimeless Aerial Photography fez imagens impressionantes com um drone. Confira: