Covid-19: paciente morre após receber transplante de pulmões infectados com a doença

Médicos afirmaram que uma mulher morreu dois meses após receber os pulmões de uma doadora infectada com o coronavírus. O caso aconteceu no ano passado em Michigan, nos Estados Unidos, mas só foi divulgado agora.

Segundo a U.S. News, a doadora não apresentava sintomas da Covid-19 e inicialmente havia testado negativo para a doença. Esse seria o primeiro caso comprovado em que o vírus foi transmitido por meio de um transplante de órgãos. Um cirurgião que tratou dos pulmões do doador também foi infectado com o coronavírus e adoeceu, mas conseguiu se recuperar.

"Em hipótese alguma teríamos usado os pulmões se tivéssemos um PCR positivo." – Declarou Daniel Kaul, diretor do serviço de doenças infecciosas de transplantes da Michigan Medicine. Ele também é co-autor do relatório sobre o caso no American Journal of Transplantation.

De acordo com o jornal médico, o vírus foi transmitido quando os pulmões de uma mulher que morreu após sofrer uma grave lesão cerebral em um acidente de carro foram transplantados para a outra mulher, que sofria com doença pulmonar obstrutiva crônica.

As amostras de nariz e garganta coletadas rotineiramente de doadores e receptores de órgãos apresentaram resultados negativos para a SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. Entretanto, três dias após a operação a receptora apresentou febre. Sua pressão arterial também caiu e sua respiração tornou-se difícil. O exame de imagem mostrou sinais de infecção pulmonar.

À medida em que sua condição piorava, a paciente desenvolveu choque séptico e problemas de função cardíaca. Os médicos decidiram fazer o teste de SARS-CoV-2. As amostras de seus novos pulmões deram positivo.

Suspeitando da origem da infecção, os médicos coletaram uma amostra do fluido lavado das profundezas dos pulmões da doadora, que, quando foi testado, deu positivo para o vírus.

Embora não seja surpreendente que o SARS-CoV-2 possa ser transmitido através de pulmões infectados, ainda não se sabe se outros órgãos afetados pelo COVID-19 – coração, fígado e rins, por exemplo – podem transmiti-lo também.