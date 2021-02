Dez apartamentos são evacuados após cobra-coral escapar de terrário e gerar pânico

Uma cobra coral de seis meses de idade causou uma grande confusão após escapar do seu terrário. O caso aconteceu na cidade de Colônia, na Alemanha, no último domingo (14/02).

Preocupados com o veneno letal do filhote, seus donos chamaram os serviços de emergência, o que gerou pânico e desencadeou a evacuação de dez apartamentos do prédio onde vivem.

Quando foram avisados do perigo iminente, vários casais estavam comemorando o Dia de São Valentim (o equivalente ao nosso Dia dos Namorados) e tiveram que interromper a sua programação romântica.

Segundo o IFLS, foi uma busca implacável, com a equipe vasculhando latas e áreas de difícil acesso usando um endoscópio. Felizmente, a cobra coral foi pega a caminho de uma armadilha para se alimentar e voltou ao terrário de onde havia escapado.