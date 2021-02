'Ciclope': cachorro nasce só com um olho nas Filipinas; veja fotos

Nas Filipinas, um cachorro nasceu com um olho, sem focinho e duas línguas. Ele era um dos seis filhotes de uma ninhada do dia 6 de fevereiro e o único com uma má-formação.

Segundo o Strambotic, sua dona, Amie de Martin, tentou alimentar o animal com um conta-gotas e leite em pó, mas ele acabou morrendo duas semanas após o seu nascimento. De acordo com ela, ele não conseguia respirar nem mamar direito.

O cachorro foi batizado por Martin como 'Ciclope' – uma referência aos gigantes imortais da mitologia grega que tinham um só olho bem no meio da testa. Embora infrequente, a má-formação conhecida como 'ciclopia' pode ocorrer em todos os vertebrados, inclusive humanos:

“Apesar da baixa incidência de ciclopia na população, fetos humanos com esta malformação não são viáveis ​​e morrem durante o desenvolvimento ou logo após o nascimento.” – Declara o pesquisador Sinc Paul Palmquist-Gomes, da Universidade de Málaga, na Espanha.