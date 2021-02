Youtuber é morto a tiros enquanto gravava falso assalto com faca de açougueiro

Um youtuber de 20 anos foi morto a tiros enquanto gravava uma pegadinha com uma faca de açougueiro. O caso aconteceu na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (12/02).

Segundo a Radio Bio Bio, Timothy Wilks, de 20 anos, estava no estacionamento de um parque de diversões com um amigo quando abordou um grupo de pessoas com o instrumento perfurocortante fingindo um assalto.

Entretanto, uma das pessoas do grupo, assustada com a brincadeira, sacou uma arma e atirou em Wilks, que morreu na hora. Quando a polícia chegou ao local cinco minutos depois, David Starnes, um homem de 23 anos, alegou ter atirado no Youtuber em legítima defesa. O caso ainda está sendo investigado.