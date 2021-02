Onda de frio no Texas: foto de ventilador com 'cascata congelada' viraliza nas redes sociais

O Texas sempre foi conhecido como um dos estados americanos mais quentes, dada a sua latitude (o Texas é um dos estados americanos mais afastados do Pólo Norte) e altitude (suas principais cidades estão no nível do mar).

Inclusive, nos aeroportos do estado, é muito comum encontrar o bem-humorado souvenir do derretido ‘boneco de neve texano’, com uma cartola e uma cenoura boiando em um globo de vidro com água (veja as imagens abaixo).

Entretanto, as mudanças climáticas parecem estar fazendo a piada do boneco de neve perder a graça. Em um dos invernos mais rigorosos de sua história, o Texas, conhecido por seus invernos amenos, está sendo afetado por uma onda de frio avassaladora, com os termômetros do estado batendo os 22 graus negativos.

Uma foto de um ventilador de teto congelado foi postada nas redes sociais por um morador de Dallas e rapidamente viralizou: "É assim que está o frio no meu prédio. Como texano, certamente não fui feito para isso." – Escreveu na legenda do post, que atraiu muitos comentários de usuários, todos eles espantados.

This is how cold it is at my Apartment.

As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp

— 𝐓𝐇𝐎𝐌𝐀𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 ☩ (@ThomasBlackGG) February 16, 2021