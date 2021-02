Vídeo: três pessoas são resgatadas de ilha deserta após 33 dias comendo ratos e caramujos

Na última terça-feira (09/02), a Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou três pessoas que estavam perdidas em uma ilha deserta no Mar do Caribe.

Segundo o Infobae, os três (dois homens e uma mulher) eram de Cuba e tentavam chegar à Flórida quando o barco em que estavam naufragou próximo à ilha. Eles permaneceram no local por mais de um mês, sobrevivendo com uma dieta à base de cocos, caramujos e ratos.

VEJA MAIS:

No total, foram 33 longos dias na ilha arenosa coberta por arbustos até que Riley Beecher avistasse bandeiras improvisadas na paisagem durante um voo de rotina sobre o local.

“Eu pensei: vamos dar uma olhada mais de perto. Nunca vi nada naquela ilha. Então eu vi duas pessoas acenando freneticamente, nos pedindo para descer.” – Declarou. O pedido de ajuda deu certo e agora os três estão a salvo nos Estados Unidos. De acordo com funcionários de imigração do país, eles não serão deportados.

Confira abaixo o vídeo que mostra a Guarda Costeira enviando suprimentos para os náufragos na ilha deserta antes do resgate final:

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021