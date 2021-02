Cobra caninana impressiona ao deslizar em cerca e vídeo faz sucesso na Internet

Conhecida pela agilidade e rapidez, a cobra caninana pode dar um susto ou causar curiosidade em seus encontros com seres humanos. Desta vez, uma delas se tornou viral nas redes sociais ao deslizar com muito equilíbrio por uma cerca em Pontalina, em Goiás.

De acordo com o portal Ne 10, a cobra foi flagrada pelo produtor rural José Luís Padovan, que gravou o momento na tarde do último domingo (14).

Ao contrário do que muitos pensam, a caninana não é venenosa. Ela pode chegar até 2,5 metros de comprimento e infla a região atrás da cabeça dando botes quando se sente ameaçada, segundo o Instituto Vital Brasil.

A espécie consegue se movimentar com destreza no solo, árvores e água, sendo uma das mais rápidas do Brasil. É importante lembrar que a captura e manipulação de animais silvestres devem ser feitas apenas pelos Bombeiros.