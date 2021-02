Vídeo mostra a força da mordida da sucuri verde; espécie a maior cobra do mundo

Um vídeo que mostra um momento tenso, mas que revela a força da mordida de uma sucuri verde voltou a circular nas redes sociais. No YouTube, divulgam que as imagens foram gravadas em Ribeirãozinho, no Mato Grosso.

Na gravação, é possível ver como a cobra também chamada de “anaconda” não solta sua presa, um bezerro que luta para se soltar da mordida que poderia ser fatal.

De acordo com o Aquário d e São Paulo, a sucuri verde é encontrada na América do Sul e pode atingir até 8 metros de comprimento e pesar 230 Kg.

É importante lembrar que a extinção do hábitat natural destas cobra as leva a migrar para as áreas povoadas em busca de alimento, o que faz predar animais domésticos como cães e também os bezerros nas áreas rurais.