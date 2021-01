Pitbull salva dona de ataque de cobra venenosa

A dona de um cachorro da raça pitbull se tornou notícia após ser salva pelo animal nos Estados Unidos. Arlo, enfrentou uma cobra da espécie Agkistrodon contortrix, conhecida como serpente-mocassim-cabeça-de-cobre, e sofreu várias picadas na noite da última segunda-feira (04).

De acordo com o portal de notícias Your Central Valley, Haley McCormack estava entrando em sua casa e disse que não viu a víbora à espreita perto na sua varanda.

“Quando passo pela minha varanda, a cobra já recuou. Arlo se lançou e realmente a agarrou pelo rabo”, explicou a mulher, contando que o cachorro matou a cobra antes que ela pudesse mordê-la.

Reprodução / Divulgação

O animal sofreu pelo menos três mordidas no rosto e foi levado às pressas para o veterinário de emergência, onde se recupera.

“Ele poderia ter ignorado a cobra. Ele poderia ter fugido. Mas ele escolheu se colocar na minha frente ”, agradeceu a dona.

Segundo a National Geographic, essa espécie semelhante a jararaca é encontrada principalmente no sul e no leste dos Estados Unidos. Felizmente, seu veneno não está entre os mais potentes e as mordidas raramente são mortais, mas crianças, idosos e pessoas de saúde delicada correm riscos de maiores complicações.

Por possuir uma grande população, os acidentes com este tipo de cobra são frequentes. Em 2020, uma câmera flagrou o momento exato de um ataque. Confira: