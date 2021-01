Vídeo mostra captura frustrada de víbora venenosa que pode destruir vidas até mesmo de quem sobrevive à picada

Os vídeos de capturas de cobras realizadas por profissionais se tornam cada vez mais populares na Internet. No entanto, nem todos eles terminam bem.

As víboras, que fazem parte de um grupo de serpentes venenosas, como as cascavéis e jararacas encontradas no Brasil, são as maiores protagonistas desses registros de picadas devido a sua agressividade e grande habilidade para dar botes.

Estes repteis vertebrados possuem presas bastante afiadas e venenos potentes que podem destruir a vida até mesmo de quem sobrevive ao ataque, prejudicando os rins, causando hemorragias no corpo todo e amputações.

Em um vídeo recente, a captura de uma víbora de Russel na Índia, acabou terminando com uma mordida certeira na mão de um homem.

What is the strength of (viper)snake here and where the snake catcher made a mistake….??? Publicado por Vinod Verma en Martes, 29 de diciembre de 2020

De acordo com o The Indian Express, um estudo publicado no jornal médico The Lancet, revelou que cerca de 29% dos pacientes que se recuperaram do veneno da víbora de Russell apresentam uma espécie de puberdade reversa nos adultos.

Os sintomas são as a perda do impulso sexual, fertilidade, músculos e a queda de pelos corporais – especialmente em regiões púbicas. Algumas pessoas podem também apresentar desequilíbrios nas faculdades mentais à medida que a condição progride.

Esta semana, o The Hindu Business Line, informou que a Índia pode ser considerada a “capital da picada de cobra do mundo”, já que o país é responsável por mais da metade das picadas de cobra do mundo, acumulando 45.000 mortos.