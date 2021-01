NASA anuncia data da possível destruição da Terra: 6 de maio de 2022

No dia 6 de maio de 2022, o asteroide 2009 FJ1, o sexto mais perigoso na ‘Lista de risco de objetos próximos’ da ESA pode atingir a Terra.

Segundo o Clarín, a lista é elaborada a partir da Escala de Palermo, que avalia o risco de cada asteroide com base em seu tamanho, velocidade, probabilidade de impacto e tempo restante até a possível colisão.

Apesar de ter apenas 16 metros de diâmetro, o 2009 JF1 foi considerado pela NASA como "potencialmente perigoso", por viajar em uma velocidade muito alta (95.000 km/h) e de ter uma probabilidade de impacto relativamente alta.

O tamanho do asteroide é semelhante ao que caiu na Rússia em 2013 e liberou uma energia de 500 quilotons, o equivalente a trinta bombas atômicas como as de Hiroshima e Nagasaki.

A agência espacial estadunidense estabeleceu o momento exato em que o asteroide poderia atingir a Terra: 05:12 (no horário de Brasília) do dia 6 de maio de 2022. A probabilidade do impacto ocorrer é de uma em 3.800.