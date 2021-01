Déjà vu: cientistas explicam a estranha sensação de já ter vivido algo antes

Você provavelmente já teve um déjà vu, aquela sensação de que já viveu aquilo que está acontecendo no momento.

Existem pessoas que atribuem esse sentimento estranho a causas sobrenaturais. Entretanto, segundo a Ciência, experimentar um déjà vu não significa muita coisa.

Em um experimento, pesquisadores usaram mapas virtuais criados no game The Sims, permitindo que os participantes os explorassem. Alguns dos layouts tinham o mesmo layout básico (veja a imagem abaixo), mas com roupagens diferentes, como um ferro-velho ou um quintal.

Quando os participantes percorreram ambientes pelos quais já haviam passado (embora sob uma pele diferente), eles eram mais propensos a relatar uma sensação de déjà vu. O estudo, publicado na revista Psychological Science.

Em um vídeo postado no TikTok, o médico Karan Raj explicou uma das teorias sobre do que se trataria o fenômeno:

“É uma falha no seu cérebro. É quando uma nova memória de curto prazo é acidentalmente armazenada na memória de longo prazo, então parece que já aconteceu antes, porque estão nos dizendo que é uma memória antiga."

Existem várias outras teorias sobre o que é um déjà vu, embora a maioria envolva a memória. Como o experimento do The Sims sugeriu, pode ser que seja um problema de memória, onde encontramos uma situação semelhante a uma memória anterior da qual não conseguimos lembrar, causando uma estranha sensação de familiaridade.