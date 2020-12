Adolescente fica cego após comer apenas batata frita durante anos

Um adolescente ficou cego após viver anos com uma dieta baseada apenas em batatas fritas e salgadinhos de batatas. O caso aconteceu em Bristol, na Inglaterra.

Segundo o IFLS, o rapaz começou a ter problemas de audição aos 14 anos, por deficiência de vitamina B12, que é encontrada em peixes, laticínios e ovos.

"Sua dieta diária consistia basicamente de uma porção de batatas fritas. Ele também costumava petiscar salgadinhos de batata, como os da marca Pringles." – Declarou a médica Denize Atan, que o atendeu no Bristol Eye Hospital.

A vitamina B12 é crucial para a formação de hemácias, proteínas, hormônios e gorduras. Sua deficiência pode levar à neuropatia óptica, uma perda de visão progressiva e indolor, frequentemente associada à redução da visão das cores.

O adolescente sofria com o Transtorno alimentar seletivo, uma perturbação relacionada à ansiedade que provoca falta de interesse em determinados alimentos por causa de sua aparência, cor, odor ou textura.

Contrariando os conselhos médicos, ele não continuou com seus suplementos. Três anos depois, ele perdeu a visão.

"Ele tinha pontos cegos bem no meio de sua visão. Isso significa que ele não pode dirigir e teria muita dificuldade para ler, assistir TV ou discernir rostos." – Afirmou Atan.

Quando detectada precocemente, a neuropatia óptica nutricional pode ser tratada. Entretanto, de acordo com a mãe do adolescente, a visão do adolescente havia se deteriorado rapidamente, sem que ninguém notasse.

"Ele sempre foi magro, então não nos preocupamos com o peso. Você ouve falar de junk food e obesidade o tempo todo, mas ele era magro como um pau."

Apesar dos sinais externos de boa saúde, ele estava gravemente desnutrido e havia sofrido uma perda de minerais nos ossos, sendo encaminhado a serviços de saúde mental por causa de seu distúrbio alimentar.