Morre o ator Deezer D, o enfermeiro Malik da série 'Plantão Médico'

Morreu o ator Dearon Thompson, mais conhecido como ‘Deezer D.’ Ele tinha 55 anos.

Segundo a People, Deezer D foi encontrado inconsciente em sua casa em Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos) na manhã de quinta-feira, dia 7 de janeiro. A causa da morte não foi confirmada, embora Marshawn – seu outro irmão – suspeite de um ataque cardíaco.

"Meu big brother! Deus está com você. Sentirei sua falta." – Escreveu seu irmão, Emmery Thompson, na legenda de um post no Instagram com fotos do astro.

O ator ficou muito conhecido no Brasil pelo papel do enfermeiro Malik McGrath, da série ‘Plantão Médico’, que já foi ao ar em canais abertos no país. Ele também tinha uma carreira paralela como rapper e participou de filmes sobre o movimento Hip-Hop.

Deezer D já havia falado abertamente sobre os seus problemas de saúde. Em julho de 2009, ele declarou que havia sido hospitalizado e estava se preparando para uma cirurgia cardíaca após sofrer "mais de 10 episódios de insuficiência cardíaca apenas nos últimos oito meses":

“Estou com uma válvula cardíaca vazando e a aorta se expandiu muito além do que deveria ser. Assim que o médico identificou o que estava acontecendo, ele me colocou aqui Estou tão grato que meu médico encontrou a tempo."