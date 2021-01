Homem morre após ser sugado por máquina de ressonância magnética

Uma infeliz série de eventos envolvendo um scanner de imagem por ressonância magnética (MRI) levou um homem à morte. Segundo o IFLS, o caso aconteceu no último sábado, em um hospital de Mumbai, na Índia.

Rajesh Maruti Maru, de 32 anos, entrou na máquina enquanto visitava um parente que trabalha no BYL Nair Charitable Hospital. Um funcionário novo do hospital pediu ao visitante que o ajudasse, carregando um cilindro metálico de oxigênio líquido para uma sala que continha um scanner.

Entretanto, a máquina estava ligada, o que fez com que ele fosse sugado em sua direção, causando a ruptura e vazamento do cilindro metálico. O homem morreu mais tarde após inalar grandes quantidades de oxigênio. Seu corpo também sangrou muito com o acidente.

“Quando nós dissemos ao funcionário novo que objetos metálicos não são permitidos dentro de uma sala de ressonância magnética, ele respondeu que estava tudo bem, que ali faziam isso todos os dias. Ele também disse que a máquina estava desligada.” – Declarou Harish Solanki, parente da vítima.

A polícia, que atualmente analisa as imagens das câmeras de segurança do local, já prendeu dois funcionários do hospital por negligência. O governo local também indenizou a família do homem 500.000 rúpias (ou 42 mil reais, na cotação atual da moeda brasileira).

Os scanners de ressonância magnética usam campos magnéticos incrivelmente fortes, juntamente com gradientes de campo elétrico e ondas de rádio, para gerar imagens tridimensionais altamente detalhadas do corpo. É por isso que você deve remover todos os objetos de metal e joias antes de chegar perto de uma dessas máquinas.