Energias alternativas: engenheiras chilenas criam tomada que tira eletricidade das plantas

Três engenheiras chilenas inventaram uma tomada que permite que a eletricidade seja obtida por meio de plantas.

Segundo o Clarín, a invenção de Carolina Guerrero, Camila Rupcich e Evelyn Aravena foi baseada em um protótipo desenvolvido anteriormente por uma empresa da ​Espanha.

Graças ao método revolucionário, o carregador de bateria é plugado em toras ou galhos, para tirar a energia da fotossíntese das plantas, o que permite alimentar dispositivos que se conectam, como telefones celulares. Para isso não é necessário ter rede elétrica próxima.

Reprodução / Clarín

VEJA MAIS:

◦ Homem é hospitalizado após tapar a boca e o nariz enquanto espirrava

◦ Déjà vu: cientistas explicam a estranha sensação de já ter vivido algo antes

O novo produto usa um circuito de 5 volts gerado única e exclusivamente pela natureza. As plantas não sofrem nenhum dano e podem recarregar integralmente a bateria de um smartphone em pouco mais de uma hora.

A iniciativa deu seus primeiros passos em 2009, quando as três ainda eram estudantes universitárias. Em 2014, o governo do Chile reconheceu seu trabalho com a entrega do Prêmio Avonni de Inovação.