Inocente que passou quase 30 anos preso ganha indenização de R$ 50 milhões

Um inocente que passou 28 anos preso recebeu uma indenização de quase 10 milhões de dólares (ou quase 50 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira).

Segundo o The Philadelphia Inquirer, Chester Hollman III tinha 21 anos quando foi acusado de matar um estudante universitário durante uma tentativa de assalto na cidade da Filadélfia, Estados Unidos. O homem, que não tinha antecedentes criminais e trabalhava como motorista, foi solto recentemente, aos 49.

De acordo com o juiz que concedeu seu habeas corpus, o caso havia sido construído pela polícia e pelos promotores com base em declarações de testemunhas coagidas a mentir e ocultar provas dos verdadeiros autores do crime.

Hollman e seus advogados sustentam que a prisão injusta ocorreu pelo fato dele ser negro. Para dar o caso como encerrado, a cidade de Filadélfia concordou em pagar a indenização, uma das maiores da história da cidade.