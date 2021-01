Caso grave de abuso de animais: vídeo mostra homem arremessando filhote de poodle no mar

A Polícia de Investigações do Chile recebeu uma denúncia de abuso de animais após começar a circular nas redes sociais o vídeo de um homem arremessando com força um cachorro ao mar.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o acusado, que estava em uma praia, se aproxima do mar segurando o animal – que parece um filhote de poodle – com a mão direita.

Em seguida, ele arremessa o cachorro com força na água. Uma segunda pessoa registra toda a cena com a câmera de um smartphone. Segundo a Radio Bio Bio, o caso aconteceu na Ilha de Chiloé, no sul do país.

“O que se vê no vídeo é um ato de covardia contra um animal. É lamentável a atitude de uma pessoa dessas, que é reprovável, e que eu espero que seja investigada e punida.” – Declarou o deputado local Alejandro Santana.

O parlamentar também indicou que “essas sanções não só devem ser legais, mas também sociais. Ninguém tem o direito de abusar de seu poder sobre um animal ou qualquer ser vivo”.

