Um dia antes de morrer: foto de professor revisando trabalho de alunos em cama de hospital viraliza

O homem que aparece na foto acima é Alejandro, que trabalhava como professor em uma escola pública do Texas, nos Estados Unidos.

Na imagem, que viralizou nas redes sociais, ele aparece revisando o trabalho de seus alunos em uma cama de hospital. Segundo a Radio Bio Bio, o registro foi feito na véspera de sua morte.

A história foi contada por sua filha, Sandra Venegas, no Facebook: "Este é meu pai no dia anterior ao seu falecimento, preocupado em finalizar as notas para os relatórios de progresso." – Escreveu a moça. A causa da morte não foi especificada.

“Ele passou as duas horas que fiquei (com ele) trabalhando. Eu gostaria de ter fechado seu laptop e passado o tempo com ele. Professores dedicam tantas horas extras, horas que muitos não percebem. Mesmo durante uma pandemia, mesmo durante uma crise de saúde, os professores se preocupam em cumprir suas funções.” – Concluiu.