Galeria de fotos: Airbnb oferece hospedagem luxuosa em famosa loja de brinquedos de NY

Já pensou em passar uma noite em uma das lojas de brinquedos mais famosas do mundo? Agora, graças ao Airbnb, isso é possível.

A FAO Schwarz, em Nova York, que serviu de locação para o filme ‘Quero ser grande’ (1988), estrelado por Tom Hanks, acaba de ser anunciada no serviço online de hospedagem.

Segundo a CNN, a promoção vale apenas para a noite do dia 21 de dezembro. As famílias interessadas devem pagar 25 dólares (ou 126 reais, na cotação atual da moeda brasileira) e tentar a sorte em uma loteria online, que acontecerá no dia 15 de dezembro, no site do Airbnb.

Os ganhadores poderão aproveitar todos os 6 mil metros quadrados da loja. Um ‘soldado de brinquedo’, mascarado e socialmente distanciado, será seu anfitrião.

A diversão também inclui uma maratona de compras, a construção de um carro com controle remoto e uma aula de música no icônico piano gigante, além de um banquete (tudo cortesia do Airbnb). Que sonho, não?