Mulher pede bolo de aniversário com o rosto de Mariah Carey, mas põem o de Marie Curie

Uma inglesa pediu aos colegas de trabalho um bolo de aniversário com o rosto da cantora americana Mariah Carey. Entretanto, a confeiteira se confundiu e entregou um bolo com o rosto da física e química polonesa Marie Curie.

As fotos do bolo foram postadas originalmente no Twitter, onde acumularam mais de duzentas mil curtidas.

My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) June 14, 2019

A história inusitada chegou até a diva pop, que reagiu à gafe da confeiteira com bom-humor:

“Ela tem dois Prêmios Nobel e eu tenho dois discos de diamante. Somos quase a mesma pessoa.” – Brincou. “Essa poderia ter sido eu, caso não tivesse reprovado em matemática” – Continuou.

She has 2 Nobel prizes, I have 2 Diamond albums, we're practically the same person https://t.co/ZudjSKRFht — Mariah Carey (@MariahCarey) September 1, 2020

Marie Curie (1867 – 1934) conduziu pesquisas pioneiras em todo o mundo no ramo da radioatividade. Foi a primeira mulher a ser laureada com um Prêmio Nobel, a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio duas vezes e até hoje é a única pessoa a ganhar o Nobel em duas áreas do conhecimento distintas.

A cientista também foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Em 1995, ela se tornou a primeira mulher a ser enterrada por méritos próprios no Panteão de Paris.

