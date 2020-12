Mulher processa o namorado por ainda não tê-la pedido em casamento após 8 anos juntos

Uma mulher decidiu processar o namorado por ainda não tê-la pedido em casamento depois de oito anos de relacionamento. Segundo o Daily Mail, o caso aconteceu na cidade de Ndola, na Zâmbia.

Gertrude Ngoma, de 26 anos, levou Herbert Salaliki, de 28, à justiça, exigindo que ele trace planos para o futuro dos dois, que já têm um filho juntos. Ela também começou a duvidar de sua lealdade após flagrá-lo mandando mensagem de texto para uma outra mulher.

“Ele nunca foi sério, por isso o trouxe para o tribunal. Porque mereço saber o caminho que vamos seguir.” – Declarou.

Em sua defesa, Salaliki afirmou que quer se casar com Ngoma, mas que ainda não tem condições financeiras para isso. A juíza local Evelyn Nalwize comentou que as autoridades pouco poderiam fazer para intervir no caso, decidindo que os dois devem tentar reconciliar suas diferenças fora dos tribunais.