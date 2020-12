Vídeo registra momento de desespero em que tigre invade vila na Índia e ataca moradores

Um vídeo publicado no último dia 24 de novembro no Twitter registra um momento de tensão vivido por moradores de uma vila do estado de Assam, na Índia. Na gravação, que vem repercutindo nas redes é possível ver como um tigre que escapou da floresta ataca alguns dos moradores e coloca outros para correr.

Pode-se notar ainda no vídeo como as pessoas entram em pânico e tentam de alguma forma fugir e salvar suas vidas.

Segundo informações do site Mídia News, ao menos duas pessoas ficaram feridas com o ataque do felino. Não há nenhum detalhe sobre alguma vítima fatal.

Veja também:

Em uma das respostas deixadas no Twitter, um internauta classificou a situação como “aterrorizante”.

Vale lembrar que embora não seja comum esse tipo de situação, dependendo da região em que a pessoa mora no Brasil, caso aviste algum animal selvagem, não se aproxime e ligue imediatamente para o serviço de proteção de sua cidade.

Quer ver como foi este momento que está repercutindo nas redes? Assista abaixo ao vídeo publicado no Twitter.