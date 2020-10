Vídeo mostra pescadores salvando macaco que estava se afogando em rio

Um vídeo divulgado em julho deste ano voltou a repercutir nas redes sociais. Nele, dois pescadores são registrados salvando um macaco que estava se afogando no rio Teles, localizado no estado do Mato Grosso.

Nas imagens é possível que os homens navegavam pelo rio, quando avistaram de longe o pequeno animal que estava em apuros. “O macaquinho caiu na água, coitado. Vamos tentar salvar ele”, disse um dos indivíduos que gravou o vídeo.

Mesmo assustado, quando o barco se aproxima o animal se apoia e segue rumo à margem com os dois pescadores.

Por sorte, tudo terminou bem e o macaco retornou à mata, livre do risco de afogamento.

Republicado recentemente no YouTube o vídeo recebeu diversos comentários elogiando a atitude dos dois pescadores, dentre eles: “Que maravilhoso resgate! Deus os abençoe por esta grande ação humanitária em prol de uma inocente alma!”.

Quer conferir como foi este momento? Assista a seguir o vídeo publicado por um canal do YouTube.