Jacaré monstruoso de 320 kg é encontrado nos Estados Unidos

Um jacaré de 320 kg kg foi capturado no estado americano da Geórgia. Segundo o IFLS, o réptil monstruoso estava escondido em uma vala de irrigação perto de um lago.

Além de medir longos 4 metros da ponta à cauda, o robusto animal também possui uma circunferência torácica de 144 centímetros.

O jacaré foi capturado por especialistas em vida selvagem depois que um fazendeiro local o encontrou na vala de irrigação. "Capturamos alguns crocodilos, mas nenhum tão grande." – declarou o biólogo Brent Howze.

VEJA MAIS:

• Vídeo: casal rouba presuntos ibéricos no estilo 'Missão: impossível'

• Usuários do TikTok estão descobrindo um recurso 'oculto' nas torradeiras e indo à loucura

• Roedor gordinho decide tirar uma soneca após ficar preso em um comedouro para pássaros

"No início foi um pouco assustador, dado o seu tamanho e poder. Mas trabalho com um grupo de pessoas incrivelmente talentosas e estávamos bastante confiantes de que poderíamos lidar com a situação." – Acrescentou.

Durante o Século XX, as populações de crocodilos em todos os estados do sul dos Estados Unidos foram dizimadas pela caça excessiva e perda de habitat. No final da década de 1980, enormes esforços de preservação viram seu número retornar e as criaturas agora estão prosperando.

Embora o retorno seja encorajador, sua abundância significa que as populações devem ser administradas e caçadas, especialmente se estiverem em áreas próximas a populações humanas ou animais.

Os especialistas observaram que o indivíduo era excepcionalmente velho. Eles foram até mesmo capazes de discernir cicatrizes de antigos ferimentos à bala ao longo de seu corpo. Infelizmente, devido a sua saúde precária e idade, eles tomaram a decisão de sacrificar o velho animal.

“É uma situação lamentável, mas a melhor coisa para o animal era abatê-lo. Há apenas uma maneira de um crocodilo viver tanto tempo, evitando os humanos." – Declarou Howze.

Uma foto do crocodilo foi compartilhada nas redes sociais e rapidamente viralizou. Entretanto, nem todos estão convencidos de que a imagem é real. “Aparentemente, muitas pessoas pensam que é falsa, mas posso garantir que não é.” – Confirmou Howze.