Usuários do TikTok estão descobrindo um recurso 'oculto' nas torradeiras e indo à loucura

Recentemente, um vídeo de uma torradeira viralizou no Tik Tok ao chamar a atenção para um recurso ‘oculto’ do eletrodoméstico.

Na gravação, o usuário faz uma pergunta bastante simples: "Quando foi a última vez que você limpou a bandeja da sua torradeira?"

"Tem uma bandeja na minha torradeira?" – Foi o comentário mais frequente na publicação.

Entretanto, segundo o Strambotic, as bandejas estão em todas as torradeiras para evitar que as migalhas que se acumulam em seu fundo peguem fogo. Ou seja: são peças muito importantes no funcionamento do eletrodoméstico.

