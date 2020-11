Vídeo: casal rouba presuntos ibéricos no estilo 'Missão: impossível'

Aconteceu em um shopping center da cidade de Guadalajara, no México: um casal roubou dois presuntos ibéricos – também conhecidos como ‘pata negra’ – usando uma corda. A ação ousada foi registrada por câmeras de segurança do centro comercial.

A arquitetura do local, que conta com um supermercado no subsolo, possibilitou o roubo cinematográfico – ao melhor estilo ‘Missão Impossível’ – sem disparar o alarme.

Segundo o Strambotic, os ladrões não se contentaram com as duas pernas de porco e também levaram uma televisão utilizando o mesmo método.

