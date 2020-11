Vídeo mostra como criança pega cobra grande pensando que era graveto

Um vídeo que mostra um momento que poderia ter terminado muito mal voltou a se tornar viral nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver como um menino chamado Asher acaba agarrando uma cobra e jogando-a ao cachorro pensando que era um graveto.

De acordo com o portal Rare, a gravação que foi originalmente publicada no TikTok, foi feita enquanto pai e filho brincavam ao ar livre. Quando o adulto percebe o que acaba de acontecer diante dos seus olhos, ele fica surpreso.

Confira:

I bet he thought it was stick to throw for the dog. 😳🐍🐕#viralhog #unexpected #snakes pic.twitter.com/uXLjzPItm2

— ViralHog (@ViralHog) June 29, 2020