Vídeo revela amizade entre idoso e cobra selvagem que sai do lago para vê-lo

Um vídeo que mostra uma amizade incomum entre um idoso e uma cobra selvagem voltou a se tornar viral nas redes sociais. A gravação publicada pelo portal The Dodo, mostra como o homem espera o animal em um deque e este rapidamente sai da água para vê-lo.

“Eu tenho um deque aqui. (…) Ela não é venenosa. Ela é grande. Eu tenho prendi minhas calças com fita adesiva. Porque eu não a quero rastejando dentro da minha calça”, explica o idoso que na época do vídeo, em 2017, tinha 79 anos.

O idoso fica entusiasmado da cobra o “reconhecer” e ter confiança suficiente para comer um peixe das suas mãos. Confira:

Wild snake always comes out to say hi to this 79-year-old guy 💚 pic.twitter.com/IIvc0GwHcQ

— The Dodo (@dodo) October 30, 2020